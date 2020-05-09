Бодибилдер уронил на шею огромную штангу и снял это на видео

В сети набирает популярность неудачная тренировка неизвестного стронгмена. Культурист хотел снять на видео, как занимается с огромным весом, но вместо этого едва не заснял свою смерть.

Во время упражнения тяжелоатлет не смог справится с гравитацией и уронил металлическое бревно себе на шею и грудь. В первые минуты пострадавший потерял сознание, однако в итоге пришел в себя, отделавшись лишь незначительными переломами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский борец сломал шею во время исполнения одного из приемов на Открытом кубке мира по грэпплингу, который прошел в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что, кроме ушиба мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, борцу диагностировали перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. В результате полученных травм руки и ноги спортсмена парализовало. Момент попал на видео.