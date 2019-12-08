Бодибилдер-чемпион из Украины променял женщин на куклу и вызвал агонию у феминисток

Уроженец города Рубежного (Луганская область) Юрия Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, вызвал настоящий скандал в интернете, опубликовав фотографии своей личной жизни.
35-летний спортсмен, выигравший в прошлом году чемпионата Казахстана по бодибилдингу, решил женится на искусственной женщине. У себя в Instagram Юрий выкладывает совместные фотографии с куклой по имени Маргарита, а также ходит с ней по магазинам и в рестораны.
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"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
Юрий Толочко с "подругой"
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
"Подруга" Юрия Толочко
Instagram Юрия Толочко
Такое поведение мужчины вызвало огромный шквал ненавистных комментариев у феминисток.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно чемпионка мира из Украины снялась в порно. В сеть попали кадры из видео.
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