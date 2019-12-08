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8 декабря • обновлено в 19:01
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Бодибилдер-чемпион из Украины променял женщин на куклу и вызвал агонию у феминисток

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Уроженец города Рубежного (Луганская область) Юрия Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, вызвал настоящий скандал в интернете, опубликовав фотографии своей личной жизни.

35-летний спортсмен, выигравший в прошлом году чемпионата Казахстана по бодибилдингу, решил женится на искусственной женщине. У себя в Instagram Юрий выкладывает совместные фотографии с куклой по имени Маргарита, а также ходит с ней по магазинам и в рестораны.

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Публикация от OddJak / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко

Юрий Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко

Юрий Толочко

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко

Юрий Толочко

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко

Юрий Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

Юрий Толочко с "подругой"

Юрий Толочко с "подругой"

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

"Подруга" Юрия Толочко

Instagram Юрия Толочко

Такое поведение мужчины вызвало огромный шквал ненавистных комментариев у феминисток.

Бодибилдер-чемпион из Украины променял женщин на куклу и вызвал агонию у феминисток
Бодибилдер-чемпион из Украины променял женщин на куклу и вызвал агонию у феминисток
Бодибилдер-чемпион из Украины променял женщин на куклу и вызвал агонию у феминисток
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Автор
Максим Богданов
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он импатент,а она кукла манекен.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Драго Кувалда, со слов автора статейки, она как живая, его даже три пером наградила.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабонский мир, с европейскими ценностями.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Писюн небольшой..она единственная кто не смеётся с этого
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