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2 апреля • обновлено в 20:35
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Бодибилдер из Украины Юрий Толочко не смог жениться на секс-кукле из-за коронавируса

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Уроженец города Рубежного (Луганская область) Юрий Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, не смог жениться на секс-кукле из-за пандемии коронавируса.

"Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом настроены решительно, настроение отличное", — написал у себя в Instagram Толочко, находившийся в тот момент в Таиланде.

Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом, настроены решительно, настроение отличное))) Предварительно карантин объявлен до середины апреля. P.S. Ну и чтобы вы не грустили, предлагаю красивое видео, снятое во время катания на тук-туке по острову Самет. Наслаждайтесь!) #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party

Публикация от OddJak / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

Пост об отмене церемонии бракосочетания появился и в Instagram "невесты" бодибилдера — секс-куклы по имени Марго.

"Сегодня наша свадьба... Тили-тили-тесто, и вот это все. Могло бы быть. Но... В нынешних условиях было бы, конечно, свинством подвергать свои и чужие жизни опасности, устраивая "пир во время чумы". Поэтому, котятки, свадьбу пришлось перенести на окончание карантина. Такие дела".

Как сообщал OBOZREVATEL, Толочко решил жениться на секс-кукле в декабре 2019 года. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Бодибилдер ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
культуризм и бодибилдинг
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