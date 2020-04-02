Уроженец города Рубежного (Луганская область) Юрий Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, не смог жениться на секс-кукле из-за пандемии коронавируса.

"Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом настроены решительно, настроение отличное", — написал у себя в Instagram Толочко, находившийся в тот момент в Таиланде.

Пост об отмене церемонии бракосочетания появился и в Instagram "невесты" бодибилдера — секс-куклы по имени Марго.

"Сегодня наша свадьба... Тили-тили-тесто, и вот это все. Могло бы быть. Но... В нынешних условиях было бы, конечно, свинством подвергать свои и чужие жизни опасности, устраивая "пир во время чумы". Поэтому, котятки, свадьбу пришлось перенести на окончание карантина. Такие дела".

Как сообщал OBOZREVATEL, Толочко решил жениться на секс-кукле в декабре 2019 года. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Бодибилдер ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!