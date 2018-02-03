Блогеры раскопали голые снимки знаменитой российской спортсменки

Вице-чемпионка России и абсолютная чемпионка 2016 Arnold Classic Europe в номинации Women's Physique (смесь бодибилдинга и фитнеса) Валентина Мишина до того, как стала знаменитой культуристкой, искала себя в модельном бизнесе.

Девушка без стеснения снималась в различных откровенных фотосессиях, не стесняясь демонстрировать фотографам свое тело. Одну из таких съемок недавно раскопали блогеры. Россиянка тогда еще не употребляла стероиды и выглядела вполне женственно.

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Для сравнения "Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как выглядит 26-летняя Валентина в нынешнее время.

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Валентина Мишина

Напомним, что недавно Мишину загнобили в сети за страшные полуголые фото.