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"Бл*, муж меня убьет": жена экс-капитана "Динамо" показала фото топлес из спальни

2.4т Читать материал на украинском

Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне в Новопечерских липках.

Под снимком Ирина написала два правила для девушек, которые помогут удержать рядом своего молодого человека: любить себя больше чем его и никогда не бояться его потерять

"P.s бл*, муж меня убьёт 😂🤦🏼‍♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭", - дописала в конце Морозюк.

Многие девушки часто задавали мне вопрос о том , как правильно вести себя с мужчиной , чтобы он уважал , любил и ценил. Вот хочу вам дать два сраных совета от Ирины Морозюк 😂 . ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не смотря на ваши чувства к мужчине , эмоции и страсть которую он у вас вызывает - всегда любить СЕБЯ больше☝🏼 . ПРАВИЛО НОМЕР 2: Никогда не бояться его потерять ☝🏼 Только когда вы отпускаете страх потери и в приоритете у вас только yourself ... все становится красочным как #сказочноебали 😅✌🏼 . . P.s бля, муж меня убьёт 😂🤦🏼‍♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

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Жена экс-капитана "Динамо" показала себя полностью голой — фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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Ирина Морозюк
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