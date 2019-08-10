"Бл*, муж меня убьет": жена экс-капитана "Динамо" показала фото топлес из спальни

Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне в Новопечерских липках.
Под снимком Ирина написала два правила для девушек, которые помогут удержать рядом своего молодого человека: любить себя больше чем его и никогда не бояться его потерять
"P.s бл*, муж меня убьёт 😂🤦🏼♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭", - дописала в конце Морозюк.
Многие девушки часто задавали мне вопрос о том , как правильно вести себя с мужчиной , чтобы он уважал , любил и ценил. Вот хочу вам дать два сраных совета от Ирины Морозюк 😂 . ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не смотря на ваши чувства к мужчине , эмоции и страсть которую он у вас вызывает - всегда любить СЕБЯ больше☝🏼 . ПРАВИЛО НОМЕР 2: Никогда не бояться его потерять ☝🏼 Только когда вы отпускаете страх потери и в приоритете у вас только yourself ... все становится красочным как #сказочноебали 😅✌🏼 . . P.s бля, муж меня убьёт 😂🤦🏼♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.
Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.
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