"Бл*, муж меня убьет": жена экс-капитана "Динамо" показала фото топлес из спальни

Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне в Новопечерских липках.

Под снимком Ирина написала два правила для девушек, которые помогут удержать рядом своего молодого человека: любить себя больше чем его и никогда не бояться его потерять

"P.s бл*, муж меня убьёт 😂🤦🏼‍♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭", - дописала в конце Морозюк.

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Ирина Морозюк Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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