Бил беременную по животу: экс-жена бывшего игрока "Динамо" рассказала новые подробности

Бывшая жена бразильского полузащитника Дуду, выступавшего за киевское "Динамо" с 2011 по 2015 года рассказала новые подробности скандала с футболистом.

Маллу Охана прожила прожила в браке с хавбеком "Палмейраса" 11 лет и часто страдала от избиения игроком. По словам девушки, 28-летний Дуду всегда бил ее по голове, чтобы не осталось никаких свидетельств побоев.

"Спустя столько лет я просто устала и решила рассказать обо всем, что пережила за это время", - цитирует модель istoe.com.br.

Охана рассказала, как однажды застала Дуду с любовницей в отеле, после чего была им избита.

"Когда я была беременна вторым ребенком, я пришла в отель, чтобы забрать Дуду, но он ударил дверью машины мне в живот", - поделилась воспоминаниями девушка.

Напомним, что Дуду перешел в "Динамо" в 2011 году, подписав контракт на пять лет. Он провел за киевский клуб 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. В 2014 году бразилец ушел в аренду в "Гремио", а через год был продан в "Палмейрас".