Анна Кривонос, которая год назад дебютировала за национальную сборную Украины по биатлону, порадовала своих подписчиков в Instagram пляжной фотосессией.

22-летняя уроженка Сумщины сфотографировалась на жарком пляже Кирилловки, похваставшись эффектным загаром.

"Я шоколадный заяц", – охарактеризовала свои снимки спортсменка.

В комментариях пользователи восхищаются цветом кожи и красотой биатлонистки.

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос

Как сообщал OBOZREVATEL, нестандартная внешность, в частности прическа Ани, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. Молодая девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.