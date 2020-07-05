Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике
Анна Кривонос. Instagram Анны Кривонос
Анна Кривонос, которая год назад дебютировала за национальную сборную Украины по биатлону, порадовала своих подписчиков в Instagram пляжной фотосессией.
22-летняя уроженка Сумщины сфотографировалась на жарком пляже Кирилловки, похваставшись эффектным загаром.
"Я шоколадный заяц", – охарактеризовала свои снимки спортсменка.
В комментариях пользователи восхищаются цветом кожи и красотой биатлонистки.
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Биатлонистка сборной Украины снялась в жаркой фотосессии в купальнике Instagram Анны Кривонос
Как сообщал OBOZREVATEL, нестандартная внешность, в частности прическа Ани, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. Молодая девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.