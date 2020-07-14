Биатлонистка сборной Украины снялась в купальнике в профессиональной фотосессии

Российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая теперь выступает под украинским флагом, похвасталась у себя в Instagam фотосессией в купальнике.

На монохромных снимках 21-летняя уроженка Хабаровска запечатлена в стильном черном купальнике.

"Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя", – подписала кадры Рассказова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки спортсменки.

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Instagram Анны Рассказовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из интервью Рассказова поделилась эмоциями от перехода в сборную Украины. Спортсменка отметила, что сожалений у нее нет, а наоборот, есть какой-то стимул работать дальше.