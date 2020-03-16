Без одежды: Кинси Волански показала, как проводит карантин из-за коронавируса

Две популярные Instagram-модели Кинси Волански и Деми Роуз синхронно опубликовали фотографию, на которой они загорают в совершенно голом виде во время карантина из-за коронавируса.

"Сильные и независимые женщины с большими сердцами и мечтами", – подписала снимок Волански.

Кинси Волански @kinsey

Кинси Волански и Деми Роуз @kinsey

Напомним, что она обрела известность после того, как во время финала Лиги чемпионов 2018/19 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" выбежала на поле в откровенном купальнике. Ее парнем является пранкер Виталий Здоровецкий, который и подговорил ее на забег в финальном матче.

Кинси Волански @kinsey

Кинси Волански @kinsey

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Кинси Волански вновь напомнила о себе, своеобразно почтив память погибшего в результате крушения вертолета легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта.

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