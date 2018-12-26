Беринчик проигрался в карты после чемпионского боя

Украинский боксер Денис Беринчик проиграл в карты своей жене Лиане и вынужден был купить ей новую шубу. Об этом наш спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.
"Не играйте с женой в карты. Можете проиграть ей шубу", - предостерег своих подписчиков обладатель титула Всемирной боксерской организации WBO Oriental, который он защитил 22 декабря.
Денис Беринчик
K2 Promotions
Как сообщал OBOZREVATEL,
Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО). Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.
Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. На поединок против Кристобаля Беринчик вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк отметил, что Денис Беринчик может выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко.
Беринчик не видит простых оппонентов в своем дивизионе. Наш соотечественник не согласился с утверждением, что чемпион WBO мексиканец Раймундо Бельтран станет для него проходным соперником.