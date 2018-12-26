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Беринчик проигрался в карты после чемпионского боя

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Украинский боксер Денис Беринчик проиграл в карты своей жене Лиане и вынужден был купить ей новую шубу. Об этом наш спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

"Не играйте с женой в карты. Можете проиграть ей шубу", - предостерег своих подписчиков обладатель титула Всемирной боксерской организации WBO Oriental, который он защитил 22 декабря.

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Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL,

Персона
Денис Беринчик
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