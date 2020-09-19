Белорусского ОМОНовца, избившего протестующего и ставшего мемом, бросила жена-чемпионка

Абсолютная чемпионка Беларуси по фитнес-бикини Лилия Салимгареева развелась со своим мужем – офицером Тимуром Гришко, участвовавшим в силовом разгоне митингов в Минске с 9 по 11 августа.

Тимур Гришко запечатлен на видео Twitter RuFailedState

Тимур Гришко Twitter RuFailedState

Спортсменка опубликовала у себя в сторис фотографию документа из ЗАГСа.

"Такое бывает. Просто разошлись мнения и взгляды", – прокомментировала ситуацию 30-летняя девушка.

Снимок документа о расторжении брака Instagram Лилии Салимгареевой

Лилия Салимгареева и Тимур Гришко picuki.com

Гришко стал знаменитым после того, как его фото, на котором он склонился над избитым протестующим, стало вирусным. Снимок растащили на мемы и фотожабы.

На видео видно, как ОМОНовец сначала тащит окровавленного белоруса Евгения Заичкина, потом кладет на землю. За кадром слышны крики: "Отпусти его!" На что силовик отвечает "Я его отпустил", двумя руками указывая на пострадавшего.

Этот же кадр в более четком качестве запечатлел фотограф Reuters Василий Федосенко.

Пример мема tjournal.ru

ОМОНовец стал героем фотожаб tjournal.ru

Лилия Салимгареева в розовом Instagram Лилии Салимгареевой

Лилия Салимгареева Instagram Лилии Салимгареевой

Лилия Салимгареева Instagram Лилии Салимгареевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Салимгареева рассказала о значении секса перед соревнованиями.