Белорусского ОМОНовца, избившего протестующего и ставшего мемом, бросила жена-чемпионка

Максим Иншаков Раздевалка 13:32, 19.09.2020 Обновлено: 14:39, 19.09.2020

Абсолютная чемпионка Беларуси по фитнес-бикини Лилия Салимгареева развелась со своим мужем – офицером Тимуром Гришко, участвовавшим в силовом разгоне митингов в Минске с 9 по 11 августа.

Тимур Гришко запечатлен на видео
Twitter RuFailedState
Тимур Гришко
Twitter RuFailedState

Спортсменка опубликовала у себя в сторис фотографию документа из ЗАГСа.

"Такое бывает. Просто разошлись мнения и взгляды", – прокомментировала ситуацию 30-летняя девушка.

Снимок документа о расторжении брака
Instagram Лилии Салимгареевой
Лилия Салимгареева и Тимур Гришко
picuki.com

Гришко стал знаменитым после того, как его фото, на котором он склонился над избитым протестующим, стало вирусным. Снимок растащили на мемы и фотожабы.

На видео видно, как ОМОНовец сначала тащит окровавленного белоруса Евгения Заичкина, потом кладет на землю. За кадром слышны крики: "Отпусти его!" На что силовик отвечает "Я его отпустил", двумя руками указывая на пострадавшего.

Этот же кадр в более четком качестве запечатлел фотограф Reuters Василий Федосенко.

Пример мема
tjournal.ru
ОМОНовец стал героем фотожаб
tjournal.ru
Лилия Салимгареева в розовом
Instagram Лилии Салимгареевой
Лилия Салимгареева
Instagram Лилии Салимгареевой
Лилия Салимгареева
Instagram Лилии Салимгареевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Салимгареева рассказала о значении секса перед соревнованиями.

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Спорт Раздевалка

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