Белодед снялась в роскошной фотосесии и очаровала Instagram

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор среди своих поклонников роскошной черно-белой фотосессии.

На снимках 19-летняя спортсменка позирует в изысканном платье с оголенными руками.

"Желаю всем крепкого здоровья,человеческого счастья, искренних людей рядом и осуществления всего задуманного в новом году!" - написала украинка под фото.

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в августе Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

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