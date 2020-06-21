Белодед снялась в коротких шортах, озадачив фанатов шикарными ногами
Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед озадачила своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотосессию в шортах и футболке, и предложив выбрать лучший снимок.
"То, во что ты веришь, становится твоим миром". Какое фото нравится больше всего? 1,2,3,4 или 5?" – поинтересовалась спортсменка.
Мнения пользователей разделилось. Некоторые выбирали пятый снимок, но большинство просто восхитились ногами девушки.
"Они все великолепны", "Какая прелесть! Ножки шикарны", "Шикарные ноги, очень женственно", – не сдерживали своих эмоций комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе.
Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.