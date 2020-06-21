Белодед снялась в коротких шортах, озадачив фанатов шикарными ногами

Максим Богданов Раздевалка 15:14, 21.06.2020

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед озадачила своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотосессию в шортах и футболке, и предложив выбрать лучший снимок.

"То, во что ты веришь, становится твоим миром". Какое фото нравится больше всего? 1,2,3,4 или 5?" – поинтересовалась спортсменка.

Instagram Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед

Мнения пользователей разделилось. Некоторые выбирали пятый снимок, но большинство просто восхитились ногами девушки.

"Они все великолепны", "Какая прелесть! Ножки шикарны", "Шикарные ноги, очень женственно", – не сдерживали своих эмоций комментаторы.

Instagram Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе.

Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.

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Спорт Раздевалка

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