Белодед поразила Instagram фото без бюстгальтера

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед произвела настоящий фурор в социальных сетях своим новым образом.

В Instagram 18-летняя чемпионка II Европейских игр выложила фото в сексуальном платье. В комментариях пользователи сразу отметили, что наряд надет на голое тело и верхняя часть традиционного женского белья отсутствует.

Юзеры всячески восторгаются фигурой девушки и признаются ей в любви.

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Дарья Белодед Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года самая юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед восхитила сеть своим отдыхом на Багамах. На своей странице в Instagram украинская спортсменка разместила фото на пляже.

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