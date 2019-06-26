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Белодед поразила Instagram фото без бюстгальтера

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Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед произвела настоящий фурор в социальных сетях своим новым образом.

В Instagram 18-летняя чемпионка II Европейских игр выложила фото в сексуальном платье. В комментариях пользователи сразу отметили, что наряд надет на голое тело и верхняя часть традиционного женского белья отсутствует.

Юзеры всячески восторгаются фигурой девушки и признаются ей в любви.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Новости
"Гордость Украины!" Чемпионка мира Белодед вызвала восторг росСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года самая юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед восхитила сеть своим отдыхом на Багамах. На своей странице в Instagram украинская спортсменка разместила фото на пляже.

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Дарья Белодед
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обоз! Вот это -ваша тема!
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