Белодед показала себя на море, поразив "нереальной красотой"
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед очаровала своих подписчиков в Instagram роскошной морской фотосессией.
В кадре 19-летняя киевлянка катается на качелях практически посреди волн.
Поклонники спортсменки не смогли пройти мимо такой красоты.
"Красотка", "Нереальная красота", "Очень красивые фото", "Прекрасная Дарья", – пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе, а затем озадачила подписчиков серией ярких снимков
Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.