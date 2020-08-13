Белодед показала себя на море, поразив "нереальной красотой"

Максим Иншаков Раздевалка 22:02, 13.08.2020

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед очаровала своих подписчиков в Instagram роскошной морской фотосессией.

В кадре 19-летняя киевлянка катается на качелях практически посреди волн.

Дарья Белодед в волнах
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед на фоне заката
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед в морской волне
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед на качелях
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед на берегу бассейна
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед в шляпке
Instagram Дарьи Белодед
Дарья Белодед в белом
Instagram Дарьи Белодед

Поклонники спортсменки не смогли пройти мимо такой красоты.

"Красотка", "Нереальная красота", "Очень красивые фото", "Прекрасная Дарья", – пишут в комментариях.

Комментарии под фото Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Комментарии под фото Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Комментарии под фото Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед
Комментарии под фото Дарьи Белодед
Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе, а затем озадачила подписчиков серией ярких снимков

Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.

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Спорт Раздевалка

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