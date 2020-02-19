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19 февраля • обновлено в 15:29
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Белодед показала роскошную фигуру в пляжной фотосессии

4.2т
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Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела фурор среди поклонников, поделившись в своем Instagram свежей фотосессией с теплых краев.

Фотографии, на которых 19-летняя спортсменка красуется в коротком белом топе и таких же коротких шортах, напоминают о долгожданном лете. Двукратная обладательница "золота" на ЧМ вовсю наслаждается солнцем. Даша так и подписала фото на своей странице: "Солнечная терапия".

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Дарья Белодед выиграла "золото" на турнире серии Grand Slam в Париже, победив чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога. Также украинка вошла в топ-15 лучших спортсменок 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

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Автор
Денис Карпов
Персона
Дарья Белодед
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