Белодед показала роскошную фигуру в пляжной фотосессии

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела фурор среди поклонников, поделившись в своем Instagram свежей фотосессией с теплых краев.

Фотографии, на которых 19-летняя спортсменка красуется в коротком белом топе и таких же коротких шортах, напоминают о долгожданном лете. Двукратная обладательница "золота" на ЧМ вовсю наслаждается солнцем. Даша так и подписала фото на своей странице: "Солнечная терапия".

Дарья Белодед Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля Дарья Белодед выиграла "золото" на турнире серии Grand Slam в Париже, победив чемпионку мира до 21 года японку Вакану Кога. Также украинка вошла в топ-15 лучших спортсменок 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!