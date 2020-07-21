Белодед похвасталась фото в новом купальнике

Максим Иншаков Раздевалка 19:19, 21.07.2020 Обновлено: 19:20, 21.07.2020

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед ярко проводит свое межсезонье.

В Instagram 19-летняя киевлянка выложила видео со своих покатушек на водном мотоцикле, однако пользователей привлекло внимание фото в купальнике.

Юзеры многочисленными смайлами в виде сердечек оценили фигуру спортсменки. Некоторые в комментариях отметили, что девушка набрала массу.

Дарья Белодед в купальнике
Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед на сборах в Коблево приняла участие в шуточном поединке против чемпионки Европы 2019 года, призёрки чемпионатов мира и Европы Оксаны Ливач.

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Спорт Раздевалка

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