"Батюшка с крестом": Усик своим странным фото вызвал резонанс в сети

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0-0, 12 KO) продолжает подготовку к своему дебютному поединку в супертяжелом весе.

28 сентября крымчанин сделал небольшой перерыв, чтобы слетать в Лос-Анджелес и посмотреть чемпионский бой между Эрролом Спенсом и Шоном Портером.

Фотография Усика на трибунах арены "Staples Center" в преддверии этой встречи вызвала бурный резонанс в сети.

Фанаты сравнивают Сашу с терминатором, Жан-Клодом Ван Даммом и батюшкой с крестом.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый чемпион IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил Шона Портера(30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

Бой между американскими боксерами завершился раздельным решением судей 112-115, 116-111, 116-111.

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