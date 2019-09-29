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29 сентября • обновлено в 19:16
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"Батюшка с крестом": Усик своим странным фото вызвал резонанс в сети

1.8т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0-0, 12 KO) продолжает подготовку к своему дебютному поединку в супертяжелом весе.

28 сентября крымчанин сделал небольшой перерыв, чтобы слетать в Лос-Анджелес и посмотреть чемпионский бой между Эрролом Спенсом и Шоном Портером.

Фотография Усика на трибунах арены "Staples Center" в преддверии этой встречи вызвала бурный резонанс в сети.

Фанаты сравнивают Сашу с терминатором, Жан-Клодом Ван Даммом и батюшкой с крестом.

"Батюшка с крестом": Усик своим странным фото вызвал резонанс в сети
"Батюшка с крестом": Усик своим странным фото вызвал резонанс в сети
"Батюшка с крестом": Усик своим странным фото вызвал резонанс в сети
Новости
Бой Усик — Спонг: букмекеры резко изменили котировки

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый чемпион IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил Шона Портера(30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

Бой между американскими боксерами завершился раздельным решением судей 112-115, 116-111, 116-111.

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Персона
Александр Усик
Место
США
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