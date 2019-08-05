"Банка": в Крыму рассказали, как погибли российские кикбоксерши

Российская кикбосерша Элина Гисмеева попала в настоящую западню, когда попыталась искупаться в шторм, что и привело к гибели ее и чемпионки мира Фатимы Жагуповой.

Спортсменка решила воспользоваться так называемым слипом – железобетонной конструкцией для спуска на воду судов. Она уже полуразрушенная, шторма разбили ее блоки. Несмотря на небольшую глубину внутри стен, волны создают завихрения и выбраться самостоятельно человек не может, пишет издание vesti92.ru.

Вконтакте Элина Гисмеева

"Образовалась "банка", в которой была такая болтанка при шторме в четыре балла", – объяснил Владислав Парфенов, заместитель директора по оперативной работе Центра гражданской защиты Севастополя, где произошла трагедия.

Гисмеева пыталась выбраться из воды, подняться на бетонный пирс, на помощь ей поспешила Жагупова, но волна смыла обоих и понесла вдаль от берега. Их тела были обнаружены лишь утром, когда море успокоилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы гибели Гисмеевой и Жагуповой сообщили о том, что их пытались спасти при помощи веревок.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram