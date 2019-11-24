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24 ноября • обновлено в 14:29
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82-летняя бабушка-бодибилдер избила грабителя столом

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Пожилая любительница бодибилдинга избила грабителя, который забрался в ее дом в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк.

82-летняя Уилли Мерфи рассказала, как незнакомец появился перед ее домом около 23 часов вечера в четверг, 21 ноября. Он постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Когда старушка не пустила его внутрь, он выбил дверь.

"Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться", — говорит Мерфи. Несмотря на почтенный возраст, она каждый день посещает спортзал, поднимает 102 килограмма в становой тяге и занимала призовые места на соревнованиях по бодибилдингу.

Старушка схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им злоумышленника. "Стол вдребезги, — рассказывает она. — Он падает, а я прыгаю по нему". Затем Мерфи вылила на мужчину бутылку шампуня. "Хватаю щетку, — вспоминает она. — Он тянет ее на себя. Я бью его щеткой".

Драку прервали полицейские, прибывшие по звонку, который успела сделать Мерфи. Они одобрили ее действия и сфотографировались с ней на крыльце. Злоумышленник был доставлен в больницу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
США
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