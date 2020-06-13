Главная Новости
13 июня • обновлено в 03:35
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи оголила пышную грудь на пляже

1.4т
Читать материал на украинском

Австралийская серфингистка и модель Элли-Джин Коффи обладает крайне привлекательной внешностью и не стесняется делиться с подписчиками своими откровенными снимками.

В детстве она на протяжении десяти лет путешествовала с семьей, попутно научившись серфингу и решив стать профессионалкой в этом деле. Элли-Джин завоевала титул чемпионки на национальных соревнованиях и второе место на юношеском чемпионате мира в 2012 году. В 2017-м она занимала 87-е место во втором по значимости рейтинге серфингистов планеты.

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

У Коффи есть три младших сестры и брат, и все они обожают покорять волны. Именно поэтому их семью часто называют Кардашьянами в мире серфинга.

Сейчас Элли-Джин больше времени уделяет работе моделью и зарабатывает деньги за счет рекламы у себя в Instagram.

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Instagram Элли-Джин Коффи

Как сообщал OBOZREVATEL, самая сексуальная серфингистка мира Алана Бланшар разделась на пляже.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Серфинг" на OBOZREVATEL.

Тема
Серфинг
Место
Австралия
Тег
модель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BIG
VS
FaZe
Победа BIG
2,35 Сделать ставку
North
VS
forZe
Победа forZe
2,25 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа AGO
2,15 Сделать ставку
MIBR
VS
Cloud9
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Heroic
Победа Heroic
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Gen.G
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Реал
VS
Эйбар
Второй тайм результативнее первого
2.03 Сделать ставку
Шальке
VS
Байер
Победа Байера
1.57 Сделать ставку
Наполи
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
2.34 Сделать ставку