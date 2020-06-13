Австралийская серфингистка оголила пышную грудь на пляже

Австралийская серфингистка и модель Элли-Джин Коффи обладает крайне привлекательной внешностью и не стесняется делиться с подписчиками своими откровенными снимками.

В детстве она на протяжении десяти лет путешествовала с семьей, попутно научившись серфингу и решив стать профессионалкой в этом деле. Элли-Джин завоевала титул чемпионки на национальных соревнованиях и второе место на юношеском чемпионате мира в 2012 году. В 2017-м она занимала 87-е место во втором по значимости рейтинге серфингистов планеты.

Instagram Элли-Джин Коффи

У Коффи есть три младших сестры и брат, и все они обожают покорять волны. Именно поэтому их семью часто называют Кардашьянами в мире серфинга.

Сейчас Элли-Джин больше времени уделяет работе моделью и зарабатывает деньги за счет рекламы у себя в Instagram.

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

Instagram Элли-Джин Коффи

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