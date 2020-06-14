25-летняя австралийская автононщица Рене Грейси, которая ушла из мотоспорта ради карьеры в порно, пожаловалась на жесткую политику цензуры в Instagram.

Как сообщает Daily Star, недавно Грейси набила татуировку в виде люстры рядом с грудью. Спортсменка-актриса сразу захотела похвастаться результатом перед подписчиками, однако Instagram начал удалять ее откровенные снимки.

"Уже немного поднадоело, что мои фотографии удаляются", – написала Грейси и снова показала фолловерам татуировку. На этот раз с соблюдением всех правил цензуры.

Австралийская гонщица Рене Грейси, которая ушла в порно, пожаловалась на цензуру в Instagram

Австралийская гонщица Рене Грейси, которая ушла в порно, пожаловалась на цензуру в Instagram

Австралийская гонщица Рене Грейси, которая ушла в порно, пожаловалась на цензуру в Instagram

Австралийская гонщица Рене Грейси, которая ушла в порно, пожаловалась на цензуру в Instagram

Австралийская гонщица Рене Грейси, которая ушла в порно, пожаловалась на цензуру в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка мира в вольных упражнениях рассказала о съемках в порно и назвала это занятие работой мечты.