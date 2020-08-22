Австралийская чемпионка расстегнула рубашку и вызвала восторг у подписчиков

Кайлани Крейн во время выступления на чемпионате мира.

Австралийская фигуристка Кайлани Крейн похвасталась перед поклонниками новым ожерельем, опубликовав снимок с расстегнутой рубашкой у себя в Instagram.

Кайлани Крейн расстегнула рубашку и похвасталась новым ожерельем Instagram Кайлани Крейн

Пользователи оценили новый аксессуар Крейн, но еще больше их восхитила красота спортсменки.

"Такой красивой девушке, как вы, не нужны украшения", "Черт возьми, это очень сексуальное ожерелье, но твои снимки еще более сексуальны", "Я восхищаюсь твоей естественной красотой. Ты невероятна", "Красотка!"

Крейн выступает в одиночном фигурном катании и является шестикратной чемпионкой Австралии (2015-2020), победительницей турнира серии "Челленджер" Nebelhorn Trophy в 2017 году и участницей зимней Олимпиады 2018 года.

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