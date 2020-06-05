Австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры порнозвезды

Австралийская автогонщица Рене Грейси не смогла добиться успеха в автогонках и решила пойти по другому пути, став продавать свои интимные видео за деньги.

Как сообщает издание LADBible, после серии плохих результатов в 2017 году и проблем с финансированием Грейси заменили на другого гонщика. Она зарабатывала небольшую сумму, работая в автопарке, пока случайно не наткнулась на сайт, который позволяет людям самостоятельно снимать и выставлять на продажу порнографический контент.

Рене Грейси Daily Telegraph

В первую неделю ей удалось заработать 3 тысячи долларов, а после увеличения количества подписчиков ее еженедельный доход вырос до 25 тысяч долларов. Отец Грейси с гордостью воспринял эту новость, поскольку считает, что самое главное – финансовая независимость, а не методы ее достижения.

"Я готова абсолютно на все. Я делаю все, о чем меня просят люди. Теперь я смогу выплатить 30-летний кредит на дом за 12 месяцев. Я просто поняла, что была недостаточно хороша в автогонках", – объяснила ситуацию Грейси.

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Рене Грейси @renee_gracie

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка мира в вольных упражнениях рассказала о съемках в порно и назвала это занятие работой мечты.

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