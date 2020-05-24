Артемий Панарин сделал предложение Алисе Знарок: личные фото невесты
Российский нападающий американского хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение своей девушке Алисе, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
Пара находится в отношениях с весны 2016 года и, судя по дате в посте, целый год скрывала ото всех факт помолвки.
Это событие вызвало бурный интерес среди болельщиков. Фанаты завалили девушку восхитительными комментариями, от отмечая ее роскошную внешность.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панарин призвал своих соотечественников не поддерживать нынешнего президента Владимира Путина на будущих выборах.
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признался, что его злят даже мысли о том, что глава Кремля останется на своем посту.