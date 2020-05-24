Артемий Панарин сделал предложение Алисе Знарок: личные фото невесты

Российский нападающий американского хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение своей девушке Алисе, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Пара находится в отношениях с весны 2016 года и, судя по дате в посте, целый год скрывала ото всех факт помолвки.

Это событие вызвало бурный интерес среди болельщиков. Фанаты завалили девушку восхитительными комментариями, от отмечая ее роскошную внешность.

Алиса Знарок и Артемий Панарин @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Алиса Знарок @alisaznarok

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панарин призвал своих соотечественников не поддерживать нынешнего президента Владимира Путина на будущих выборах.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признался, что его злят даже мысли о том, что глава Кремля останется на своем посту.

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