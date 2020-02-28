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28 февраля • обновлено в 05:26
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Артем Маркелов женился на Кате Жуже, снимавшейся голой - фото красотки

2.1т
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Знаменитый российский автогонщик Артем Маркелов 25 февраля сыграл свадьбу с Катей Жужей (Сюсюренко).

25-летний вице-чемпион сильнейшей молодежной серии мира – Формулы-2 и бывший резервный пилот Renault старше своей избранницы на 6 лет.

Жужа стала известной благодаря реалити-шоу "Дом 2". Сейчас Instagram модели насчитывает более 1.3 подписчиков. В 2017-м она снялась полностью голой для первой обложки журнала "Дом-2" после ребрендинга издания.

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

Катя Жужа

Катя Жужа

@katyajuja555

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый игрок в американский футбол, который является убежденным девственником и давал обещание не заниматься сексом до свадьбы, женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная-2017".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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