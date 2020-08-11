Андрей Шевченко показал, как выглядит его жена в 41 год

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко трогательно поздравил свою супругу, американскую модель Кристен Пазик с ее 41-м днем рождения.

Легендарный динамовец и обладатель Золотого мяча выложил совместное фото, где он романтично держит свою возлюбленную за руку на фоне итальянского побережья.

"С днем рождения, моя любовь", – подписал снимок Андрей Николаевич.

Кристен Пазик и Андрей Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Напомним, что Шевченко и Пазик поженились в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан (15 лет), Кристиан (13), Александр (8) и Райдер-Габриэль (6). Кристен, в отличие от своего мужа, православного украинца, католичка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко во время межсезонья отдыхает в Италии. У себя в Instagram Андрей Николаевич похвастался снимками, сделанными в Апулии.