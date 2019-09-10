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10 сентября • обновлено в 17:38
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"Анаконда": украинская чемпионка Белодед поразила сексуальным фото

2.2т Читать материал на украинском

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед проводит отдых в Испании, откуда поделилась пикантным фото в пляжном образе.

"Отпускное настроение", - подписала наша чемпионка свой снимок. Подписчики в комментариях восхищаются Дарьей, а у некоторых особые ассоциации вызвал дизайн купальника спортсменки.

Vacation mode☀️

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

"Вау, без слов", "На этой фотографии все прекрасно", "Держите меня семеро", "Анаконда", "Малая, заканчивай так душить", "Самая красивая спортсменка Украины", - пишут поклонники.

Напомним, Дарья Белодед в августе подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира-2019. Кроме того, Дарья, получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья в 2019 году выиграла также Европейские игры, в финале победив россиянку

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Персона
Дарья Белодед
Место
Испания Пальма-де-Майорка
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