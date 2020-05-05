Звезда команды по американскому футболу "Чикаго Беарз" Рокуан Смит устроил вечеринку на яхте со знаменитой звездой сайта Pornhub Абеллой Денджер, наплевав на социальное дистанцирование.

"Когда все настолько пьяны, чтобы рулить, девушка из Майами оказывается за штурвалом", – подписала порноактриса ролик у себя в Instagram.

Абелла Денджер

На другом видео одна из девушек, участвовавших в вечеринке, заливает Смиту шампанское в рот.

Американские болельщики остались не в восторге от увиденного, усомнившись в правильности выбора молодого игрока в первом раунде драфта Национальной футбольной лиги (НФЛ). 23-летний Смит является восьмым номером первого раунда драфта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Эвертона" Мойзе Кин на карантине устроил дикую вечеринку с моделями.