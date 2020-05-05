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5 мая • обновлено в 17:39
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Американский футболист Рокуан Смит нарушил карантин, устроив вечеринку с известной порноактрисой

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Звезда команды по американскому футболу "Чикаго Беарз" Рокуан Смит устроил вечеринку на яхте со знаменитой звездой сайта Pornhub Абеллой Денджер, наплевав на социальное дистанцирование.

"Когда все настолько пьяны, чтобы рулить, девушка из Майами оказывается за штурвалом", – подписала порноактриса ролик у себя в Instagram.

Абелла Денджер

Абелла Денджер

На другом видео одна из девушек, участвовавших в вечеринке, заливает Смиту шампанское в рот.

Американские болельщики остались не в восторге от увиденного, усомнившись в правильности выбора молодого игрока в первом раунде драфта Национальной футбольной лиги (НФЛ). 23-летний Смит является восьмым номером первого раунда драфта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Эвертона" Мойзе Кин на карантине устроил дикую вечеринку с моделями.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
американский футбол
Место
США
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