Американская серфингистка похвасталась стройным телом в бикини

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,0 т.
Бри Лин Клейнтоп

Американка Бри Лин Клейнтоп завоевала большую популярность благодаря умению балансировать на доске и своей природной красоте.

Она начала заниматься серфингом в возрасте шести лет, проводя целые дни на берегу океана. В 13 лет девушка попала на свою первую фотосессию, после чего ее жизнь резко изменилась. Клейнтоп получила возможность много путешествовать, покоряя волны и привлекая внимание множества модельных агентств. Несмотря на стремительный рост популярности и большое количество съемок, американка призналась, что серфинг всегда будет занимать особое место в ее сердце.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться соблазнительными фотографиями Клейнтоп, опубликованные на ее странице в Instagram, на которую подписались более 500 тысяч человек.

Бри Лин Клейнтоп заходит в воду с доской для серфинга
Бри Лин Клейнтоп накрыла голову шляпой
Бри Лин Клейнтоп в черном белье
Бри Лин Клейнтоп зашла в воду топлес
Бри Лин Клейнтоп в желтом белье
Бри Лин Клейнтоп сложила руки на груди
Бри Лин Клейнтоп в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая австралийская серфингистка Холи-Дейзи Хоффи устроила день рождения в нудистском стиле.

СШАСерфинг