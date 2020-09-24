Американская серфингистка похвасталась стройным телом в бикини

Американка Бри Лин Клейнтоп завоевала большую популярность благодаря умению балансировать на доске и своей природной красоте.

Она начала заниматься серфингом в возрасте шести лет, проводя целые дни на берегу океана. В 13 лет девушка попала на свою первую фотосессию, после чего ее жизнь резко изменилась. Клейнтоп получила возможность много путешествовать, покоряя волны и привлекая внимание множества модельных агентств. Несмотря на стремительный рост популярности и большое количество съемок, американка призналась, что серфинг всегда будет занимать особое место в ее сердце.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться соблазнительными фотографиями Клейнтоп, опубликованные на ее странице в Instagram, на которую подписались более 500 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая австралийская серфингистка Холи-Дейзи Хоффи устроила день рождения в нудистском стиле.