Американская гольфистка столкнулась с неожиданным отказом из-за большой груди

Известная американская гольфистка Пейдж Спиранак пожаловалась на неназванный гольф-клуб, который отказался принять от нее благотворительную помощь из-за ее большой груди.
"Я хотела подарить одному из гольф-клубов несколько клюшек, но мне ответили, что не могут принять мою помощь из-за того, как члены правления смотрят на меня. Я хочу помочь детям, у которых ничего нет, потому что у меня в детстве тоже ничего не было, но не могу сделать этого из-за большой груди", – цитирует слова Спиранак издание DailyStar.
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
26-летняя американка недолгое время была профессиональной гольфисткой, но не чувствовала себя комфортно в этом виде спорта, решив сконцентрироваться на своей популярности в социальных сетях. Сейчас на ее Instagram-страницу подписаны 2,2 миллиона человек.
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Пейдж Спиранак
@_paige.renee
Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренцию Спиранак за титул самой красивой гольфистки мира может составить китаянка Лили Мунихи, которая не устает радовать своих подписчиков горячими фотографиями.
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