Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой
Двукратная чемпионка США по пляжному волейболу Лили Джастин произвела настоящий фурор среди своих поклонников позитивной фотосессией в купальнике.
В комментариях юзеры не могут сдержать эмоций, наперегонки признаваясь спортсменке в любви.
"Невероятно", "Ошеломительно", "Ничего себе", – пишут подписчики под снимками, добавляя смайлики с сердечками.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили сексуальные фотографии колумбийской волейболистки и модели Даниэлы Оспины, которая на протяжении шести лет была замужем за игроком "Реала" и лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года Хамесом Родригесом.