Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Максим Богданов Раздевалка 04:40, 19.06.2020

Двукратная чемпионка США по пляжному волейболу Лили Джастин произвела настоящий фурор среди своих поклонников позитивной фотосессией в купальнике.

В комментариях юзеры не могут сдержать эмоций, наперегонки признаваясь спортсменке в любви.

"Невероятно", "Ошеломительно", "Ничего себе", – пишут подписчики под снимками, добавляя смайлики с сердечками.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность девушки.

Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин
Instagram Лили Джастин

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили сексуальные фотографии колумбийской волейболистки и модели Даниэлы Оспины, которая на протяжении шести лет была замужем за игроком "Реала" и лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года Хамесом Родригесом.

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Спорт Раздевалка

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