Двукратная чемпионка США по пляжному волейболу Лили Джастин произвела настоящий фурор среди своих поклонников позитивной фотосессией в купальнике.

В комментариях юзеры не могут сдержать эмоций, наперегонки признаваясь спортсменке в любви.

"Невероятно", "Ошеломительно", "Ничего себе", – пишут подписчики под снимками, добавляя смайлики с сердечками.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность девушки.

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Американская чемпионка снялась в купальнике и ошеломила красотой

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили сексуальные фотографии колумбийской волейболистки и модели Даниэлы Оспины, которая на протяжении шести лет была замужем за игроком "Реала" и лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года Хамесом Родригесом.