Американская чемпионка Сетия Дейгл снялась полностью обнаженной с "бубликом"

Популярная американская фитнес-модель Сетия Дейгл поразила поклонников неожиданным эротическим фотосетом.

29-летняя уроженка калифорнийского Сан-Диего, выигравшая в 2019 году престижный турнир Pacific USA Pro Bikini, снялась обнаженной, прикрывшись резиновым кругом-"бубликом".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фигурой фитоняшки.

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Сетия Дейгл @sethia_ifbbpro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сетия Дейгл наглядно продемонстрировала, для чего много лет тренируется в спортзале. Девушка снялась полностью обнаженной. Юзеры в комментария не смогли пройти мимо великолепной формы спортсменки и ее идеальной груди.

До этого британская чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу Кира Джастон решила подзаработать, хирургическим путем увеличив себе грудь, после чего снявшись в домашнем порно.

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