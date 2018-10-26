Американская боксерша прошла взвешивание в полуголом образе

Американская боксерша Хизер Харди поразила откровенным нарядом во время официального взвешивания перед боем за вакантный титул чемпионки мира по версии WBO в полулегком весе против Шелли Винсент. "Горячая" красотка выбрала для церемонии черный купальник с огромным вырезом.

В открытом наряде американка чувствовала себя неловко, постоянно поправляя его.

Напомним, что поединок Хизер Харди и Шелли Винсент пройдет в андеркарте боя Сергей Деревянченко - Дэниэл Джейкобс.

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Хизер Харди Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки Итогового турнира в Сингапуре.