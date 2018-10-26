Американская боксерша прошла взвешивание в полуголом образе

Американская боксерша Хизер Харди поразила откровенным нарядом во время официального взвешивания перед боем за вакантный титул чемпионки мира по версии WBO в полулегком весе против Шелли Винсент. "Горячая" красотка выбрала для церемонии черный купальник с огромным вырезом.
В открытом наряде американка чувствовала себя неловко, постоянно поправляя его.
Напомним, что поединок Хизер Харди и Шелли Винсент пройдет в андеркарте боя Сергей Деревянченко - Дэниэл Джейкобс.
Хизер Харди
Хизер Харди
Хизер Харди
Хизер Харди
Хизер Харди
Хизер Харди
Хизер Харди
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки Итогового турнира в Сингапуре.