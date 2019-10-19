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19 октября • обновлено в 22:42
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Известная фитнес-модель удивила голым фото с волосатой грудью

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Известная бразильская фитнес-модель Алин де Оливейра Хирт шокировала своих поклонников обнаженными снимками.

Вице-чемпионка знаменитого турнира Арнольд Классик в категории Welness 40+ выложила голое фото у себя в Instagram. Однако поклонники спортсменки в комментариях стали обсуждать не ее мускулы, а чрезмерный волосяной покров на груди и животе.

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Алин де Оливейра Хирт

Алин де Оливейра Хирт

Instagram

Новости
Популярная фитнес-модель с голой грудью снялась в необычной тройной эротике

Как сообщал OBOZREVATEL, львовская фитнес-модель Оксана Бригидир стала победительницей второго турнира в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro".

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Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
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