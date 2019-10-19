Известная фитнес-модель удивила голым фото с волосатой грудью

Известная бразильская фитнес-модель Алин де Оливейра Хирт шокировала своих поклонников обнаженными снимками.

Вице-чемпионка знаменитого турнира Арнольд Классик в категории Welness 40+ выложила голое фото у себя в Instagram. Однако поклонники спортсменки в комментариях стали обсуждать не ее мускулы, а чрезмерный волосяной покров на груди и животе.

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Алин де Оливейра Хирт Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, львовская фитнес-модель Оксана Бригидир стала победительницей второго турнира в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro".

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