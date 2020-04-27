Алиев сделал признание о сексе и нарвался на гнев экс-жены

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что у него был секс втроем, нарвавшись на нецензурную брань со стороны бывшей жены, которая проживает с ним в квартире.

Экс-футболист отвечал на вопросы подписчиков во время прямого эфира в Instagram. Алиев заявил, что у него был секс втроем, что вызвало гнев у Татьяны, его экс-супруги. Она в грубой форме напомнила Александру, что вместе с ним в комнате находятся дети, и призвала его говорить о таких вещах на балконе.

Александр Алиев ответил на вопрос о сексе

Стоит отметить, что, несмотря на развод, Алиев и его бывшая жена продолжают проживать в одной квартире и вместе воспитывают детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал, как семейные проблемы негативно отразились на его выступлениях на футбольном поле.

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