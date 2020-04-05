Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала домашнюю тренировку, а также указала на особенности строения своего тела.

У себя в сторис 21-летняя уроженка Стерлитамака ( Башкортостан, Россия) рассказала, что левые локоть и колено у нее выгибаются лучше, чем правые.

"На выступлениях этого, конечно, не видно", — описала спортсменка. Кроме того, Солдатова рассказала, что ее левый локоть — это часть тела, которая часто пугает людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля Солдатова, по данным СМИ, совершила попытку самоубийства, нанеся себе несколько ударов ножом. При этом россиянка сама вызвала себе скорую и была срочно госпитализирована.

Позже спортсменка назвала свой поступок глупостью, а затем и вовсе обвинила прессу во лжи.

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