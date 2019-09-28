Абсолютная чемпионка России выложила голое фото из раздевалки

Трехкратная чемпионка России по классическому троеборью Ангелина Еловикова, завоевавшая этим летом титул абсолютной чемпионки страны, оригинально похвасталась своей физической формой.

25-летняя уроженка Владивостока выложила в сеть снимок из раздевалки своего тренажерного зала, будучи при этом абсолютно голой. В комментариях пользователи не оценили такой перфоманс девушки,

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на фотографии спортсменки.

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ангелина Еловикова Instagram

Ранее американская фитнес-модель Сандра Приккер произвела настоящий фурор среди своих поклонников, похваставшись своей обнаженной фотографией.

30-летняя спортсменка снялась полностью голой и выложила снимок в Instagram, на радость своим трем миллионам подписчиков.

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