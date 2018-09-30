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Абсолютная чемпионка Европы из России снялась голой в пельменях

5.5тЧитать материал на украинском

Абсолютная чемпионка России и Европы в категории фитнес-модель Алиса Михайленко удивила своих поклонников неожиданным фотосетом. 28-летняя спортсменка снялась обнаженной, забравшись в ванну с замороженными пельменями.

Снимок вызвал неоднозначные комментарии в Instagram. Многие отмечают перебор с фотошопом и чересчур уставшее выражение лица у девушки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить эти и другие кадры культуристки.

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

Алиса Михайленко

Алиса Михайленко

Instagram

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Популярная фитнес-модель вышла к фанатам без трусов

Напомним, что не так давно российские футболистки снялись в странной эротической фотосессии.

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Petrol
Petrol
Пельмень залез в ванну с пельменями. По моему всё норм.
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Т Александр
Т Александр
Обоз, ну пельмени, тушка есть.... а спорт где?
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