Абсолютная чемпионка Европы из России снялась голой в пельменях

Абсолютная чемпионка России и Европы в категории фитнес-модель Алиса Михайленко удивила своих поклонников неожиданным фотосетом. 28-летняя спортсменка снялась обнаженной, забравшись в ванну с замороженными пельменями.

Снимок вызвал неоднозначные комментарии в Instagram. Многие отмечают перебор с фотошопом и чересчур уставшее выражение лица у девушки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить эти и другие кадры культуристки.

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Алиса Михайленко Instagram

Напомним, что не так давно российские футболистки снялись в странной эротической фотосессии.