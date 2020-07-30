А мне понравилось, – игрок "Зенита" об имитации полового акта в раздевалке

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о видео из раздевалки, на котором он и его партнер по команде Сердар Азмун имитируют половой акт во время празднования чемпионства в РПЛ.

"Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: "Что за дичь!" Но в тот момент это было смешно и забавно", – цитирует слова Дзюбы издание Чемпионат.

Его поразило то, что в России этот момент восприняли с большим недовольством, чем на родине Азмуна в Иране.

"Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Но только у нас началось всеобщее осуждение… Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: "Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось". Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора", – подытожил российский футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Мария Орзул оказалась под капельницей после свидания с Артемом Дзюбой.