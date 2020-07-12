Семикратная чемпионка престижных американских турниров по фитнес-бикини Мари Бланшар поразила поклонников, снявшись обнаженной для журнала.

Разворот с откровенным кадром фитоняшка выложила у себя в аккаунте, собрав множество восторженных комментариев.

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

7-кратная чемпионка снялась в эротической фотосессии для журнала Instagram Мари Бланшар

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова в Instagram выложила снимок журнала Elle с собой на обложке.

В кадре полностью обнаженная Алеся лежит в окне, развернувшись бедрами в объектив камеры.