7-кратная чемпионка мира из России снялась полностью голой в 50 лет

Семикратная абсолютная чемпиона мира по бодибилдингу Наталья Быстрова приняла участие в откровенной фотосессии.
Трехкратная победительница фитнес-конкурса "Мисс Вселенная" выложила обнаженные снимки у себя в Instagram, вызвав настоящий фурор среди поклонников.
Наталья, которой 26 июля исполнится 51 год, сидит в кадре абсолютно раздетой. В руках у спортсменки музыкальные инструменты.
Наталья Быстрова
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Eastlab
Наталья Быстрова
Наталья Быстрова
Наталья Быстрова
Наталья Быстрова
Кроме того, фитнес-чемпионка выложила и видео о том, как проходили съемки.
Подготовка к Соревнованиям для меня всегда по-настоящему творческий процесс. И обязательно включает фотосессии с разными интересными идеями. Видео с фотосессии 2017 года с @adelgizatullin . Я благодарна судьбе🙏что она свела меня с таким талантливым фотографом. Который меня так чутко чувствует и,которому я могу полностью доверять🤗. Надеюсь,что в эту подготовку мы с тобой реализуем ещё несколько новых ,может быть даже совсем неожиданных идей😉 А фото с этой смелой,но очень деликатной фотосессии смотрите в следующем посте😜 #фотосессия #суперфотограф #фотографказань #тренер #чемпионкамира #женскийклассическийбодибилдинг #подготовкаксоревнованиям #модель #motivation #fitnessgirl #womansphysique @adelgizatullin
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уникальная фитнес-модель поразила Instagram обнаженной фотосессией. Девушка выложила кадры у себя в аккаунте.
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