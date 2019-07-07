7-кратная чемпионка мира из России снялась полностью голой в 50 лет

Семикратная абсолютная чемпиона мира по бодибилдингу Наталья Быстрова приняла участие в откровенной фотосессии.

Трехкратная победительница фитнес-конкурса "Мисс Вселенная" выложила обнаженные снимки у себя в Instagram, вызвав настоящий фурор среди поклонников.

Наталья, которой 26 июля исполнится 51 год, сидит в кадре абсолютно раздетой. В руках у спортсменки музыкальные инструменты.

Наталья Быстрова Instagram

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Eastlab

Наталья Быстрова Instagram

Наталья Быстрова Instagram

Наталья Быстрова Instagram

Наталья Быстрова Instagram

Кроме того, фитнес-чемпионка выложила и видео о том, как проходили съемки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уникальная фитнес-модель поразила Instagram обнаженной фотосессией. Девушка выложила кадры у себя в аккаунте.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!