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10 мая • обновлено в 22:03
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64-летняя культуристка Лесли Максвелл снялась полуголой, поразив невероятной формой

4.5т
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Австралийская бабушка Лесли Максвелл стала настоящей суперзвездой Мельбурна после того, как местное телевидение сделало репортаж о ней и ее тренировках.

64-летняя культуристка до сих пор регулярно посещает спортзал, а ее внешности могут позавидовать большинство 30-летних.

Недавно Максвелл произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в открытом купальнике и продемонстрировав свои сногсшибательные для такого возраста формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить результаты работы с "железом" пожилой спортсменки, у которой, к слову, уже три внука.

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл

Лесли Максвелл

@lesleymaxwell.fitness

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Что ее так высушило изнутри??
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1
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ужос!!
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Спорт Раздевалка

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