Австралийская бабушка Лесли Максвелл стала настоящей суперзвездой Мельбурна после того, как местное телевидение сделало репортаж о ней и ее тренировках.

64-летняя культуристка до сих пор регулярно посещает спортзал, а ее внешности могут позавидовать большинство 30-летних.

Недавно Максвелл произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в открытом купальнике и продемонстрировав свои сногсшибательные для такого возраста формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить результаты работы с "железом" пожилой спортсменки, у которой, к слову, уже три внука.

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Лесли Максвелл @lesleymaxwell.fitness

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

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