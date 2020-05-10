Австралийская бабушка Лесли Максвелл стала настоящей суперзвездой Мельбурна после того, как местное телевидение сделало репортаж о ней и ее тренировках.
64-летняя культуристка до сих пор регулярно посещает спортзал, а ее внешности могут позавидовать большинство 30-летних.
Недавно Максвелл произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в открытом купальнике и продемонстрировав свои сногсшибательные для такого возраста формы.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить результаты работы с "железом" пожилой спортсменки, у которой, к слову, уже три внука.
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Лесли Максвелл
@lesleymaxwell.fitness
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.
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