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51-летняя Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста сборной Франции

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Известная актриса и модель Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами, сообщает USA TODAY. Для 51-летней модели это будет третий брак.

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18-летняя разница в возрасте не стала помехой для звездной пары:

"Он называет меня "инопланетянкой". Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение", - рассказывает актриса.

В США остались также два сына Памелы: 20-летний Дилан и 21-летний Брэндон, которые поступили в университеты и живут своей жизнью.

Напомним, что Андерсон познакомилась с 32-летним футболистом на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По информации СМИ, Памела живёт вместе с Адилем в его доме в Марселе.

Персона
Памела Андерсон
Объект
Сборная Франции по футболу
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