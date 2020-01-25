32-летний девственник: футболист сохранил невинность и женился на Мисс Вселенная

Игрок в американский футбол Тим Тибоу, который является убежденным девственником и давал обещание не заниматься сексом до свадьбы, женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная-2017".

Тим Тибоу и его возлюбленная instagram.com/demileighnp

В первой половине января 32-летний спортсмен объявил о помолвке с красоткой Деми-Лей Нель-Петерс, чья родина – ЮАР. А двумя неделями позже состоялась церемония бракосочетания, которую решили провести там же, в Южно-Африканской Республике.

Тим Тибоу, выступавший в сильнейшей в мире лиге для американского футбола НФЛ за "Денвер Бронкос" и "Нью-Йорк Джетс", является весьма религиозным христианином. В частности, спортсмен утверждал, что у него множество требований к будущей невесте, в числе которых "любовь к Иисусу" и готовность усыновить детей. Несколько лет назад Тибоу во всеуслышание объявил, что планирует оставаться девственником до свадьбы.

Предлагаем полюбоваться другими фотографиями красивой пары.

Тим Тибоу и его возлюбленная instagram.com/demileighnp

Тим Тибоу и его возлюбленная instagram.com/demileighnp

Тим Тибоу и его возлюбленная instagram.com/demileighnp

Тим Тибоу и его возлюбленная instagram.com/demileighnp

"Мисс Вселенная-2017" Деми-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Мисс Вселенная-2017" Деми-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Мисс Вселенная-2017" Деми-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Мисс Вселенная-2017" Деми-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Мисс Вселенная-2017" Деми-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашли "горячие" фото украинки, продавшей девственность за 1,3 млн евро.

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