3-кратная чемпионка мира из Украины поразила сеть телом в бикини

Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская произвела настоящий фурор в соцсетях своими фотографиями с отдыха.

32-летняя уроженка Черкасс выложила снимки с турецкой Аланье и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.

Поклонники спортсменки отмечают ее невероятные женственные формы и спортивное тело. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Анна Круковская на берегу бассейна Instagram Анны Круковской

Анна Круковская Instagram Анны Круковской

Анна Круковская сидит на берегу бассейна Instagram Анны Круковской

Анна Круковская в масле Instagram Анны Круковской

Анна Круковская на набережной Instagram Анны Круковской

Анна Круковская восхитила упругими бедрами Instagram Анны Круковской

Анна Круковская в розовом Instagram Анны Круковской

Комментарии под фото Instagram Анны Круковской

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.

29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем