3-кратная чемпионка мира из Украины поразила сеть телом в бикини

Максим Иншаков Раздевалка 01:45, 28.09.2020

Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу и трехкратная чемпионка мира в категории "фитнес-бикини" Анна Круковская произвела настоящий фурор в соцсетях своими фотографиями с отдыха.

32-летняя уроженка Черкасс выложила снимки с турецкой Аланье и собрала массу восторженных комментариев в Instagram.

Поклонники спортсменки отмечают ее невероятные женственные формы и спортивное тело. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Анна Круковская на берегу бассейна
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская сидит на берегу бассейна
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская в масле
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская на набережной
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская восхитила упругими бедрами
Instagram Анны Круковской
Анна Круковская в розовом
Instagram Анны Круковской
Комментарии под фото
Instagram Анны Круковской

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова произвела фурор в Instagram обнаженной фотографией.

29-летня украинка выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в постели вместе со своим мужем

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Спорт Раздевалка

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