19-летняя знаменитая украинская теннисистка похвасталась фото без белья

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после того, завершила выступления на Открытом чемпионате Тяньцзиня по теннису, приняла участие в официальной фотосессии.

Одесситка появилась перед фотографами в роскошном топе, который был надет на голое тело, и абсолютно не скрывал все детали интимных частей тела спортсменки. Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты и в Instagram теннисистки оставили сотни комментариев, восхищаясь ее изгибами и выпуклостями.

Даяна Ястремская Instagram

Даяна Ястремская Instagram

Даяна Ястремская Instagram

Новости Украинка Ястремская добыла историческую победу на US Open

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна дошла до 1/4 финала турнира WTA с призовым фондом $500 000 в Тяньцзине (Китай).

На днях 19-летняя Даяна Ястремская установила рекорд в мировом рейтинге, впервые поднявшись на 23-е место в мировом реестре.

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