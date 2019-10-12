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12 октября • обновлено в 23:44
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19-летняя знаменитая украинская теннисистка похвасталась фото без белья

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после того, завершила выступления на Открытом чемпионате Тяньцзиня по теннису, приняла участие в официальной фотосессии.

Одесситка появилась перед фотографами в роскошном топе, который был надет на голое тело, и абсолютно не скрывал все детали интимных частей тела спортсменки. Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты и в Instagram теннисистки оставили сотни комментариев, восхищаясь ее изгибами и выпуклостями.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Instagram

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Instagram

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Instagram

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Украинка Ястремская добыла историческую победу на US Open

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна дошла до 1/4 финала турнира WTA с призовым фондом $500 000 в Тяньцзине (Китай).

На днях 19-летняя Даяна Ястремская установила рекорд в мировом рейтинге, впервые поднявшись на 23-е место в мировом реестре.

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Персона
Даяна Ястремская
Место
Китай Тяньцзинь
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